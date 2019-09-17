Из программы «Флаэртианы» исключен фильм о Теодоре Курентзисе

Из программы международного фестиваля документального кино «Флаэртиана» изъят фильм пермского режиссёра Алексея Романова «Курентзис. Принцип страсти». Об этом сообщает «Новый компаньон». По словам программного директора Алины Стабровской, это было «совместное решение авторов и героев фильма».

По данным источника, в дирекцию фестиваля поступило письмо от Теодора Курентзиса, который требовал отменить премьеру картины, ссылаясь на статьи законов. Дирижёр хочет, чтобы фильм был доработан.

Пресс-секретарь Теодора Курентзиса Оксана Гекк пояснила, что премьера переносится, так как автором принято решение продолжить работу над фильмом, в частности, включить в него материал, повествующий о работе Теодора Курентзиса и MusicAeterna в Перми, и дополнить его рассказом о новом периоде жизни оркестра. Съёмки фильма будут продолжены.

Напомним, в июне 2019 года дирижёр Теодор Курентзис объявил о прекращении своей работы в качестве художественного руководителя Пермского театра оперы и балета.