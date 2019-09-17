Montblanc начинает сотрудничество с образовательным Фондом Новака Джоковича

Дом Montblanc с радостью объявляет о начале сотрудничества с Фондом Новака Джоковича и в знак поддержки образовательных программ во всем мире запускает лимитированную серию пишущих инструментов StarWalker, включающую 300 экземпляров.

«Нам было очень приятно познакомиться с Новаком Джоковичем на церемонии вручения наград Laureus World Sports Awards ранее в нынешнем году, и мы были восхищены тем, что легенда спорта такого масштаба ведет дневник. Устремления Новака в области развития образования молодежи созвучны ценностям нашего дома, а именно: желанию помочь людям оставить свой след в истории. Мы рады нашему сотрудничеству, способствующему обеспечению детей средствами, которые помогут им полностью раскрыть свой потенциал и осуществить любую мечту, независимо от обстоятельств»,— говорит генеральный директор Montblanc Николя Барецки.

Миссия Фонда Новака Джоковича — помочь детям из неблагополучных сообществ расти и развиваться в благоприятной и безопасной среде. Посредством долгосрочных инвестиций, направленных на поддержку образовательных программ для детей младшего возраста, фонд стремится поддержать будущее каждого из них, давая возможность получить дошкольное образование и шанс на успешное развитие в дальнейшем.

«Недавно в интервью меня спросили, считаю ли я, что теннисная ракетка — самое мощное оружие, если учесть, чего я добился благодаря ей. Мой ответ: самое сильное оружие среди всех — пишущий инструмент. Все великие мысли, книги, песни, воспоминания и научные открытия были когда-то записаны с помощью пишущих инструментов. Мое желание, желание моей семьи и фонда — сделать так, чтобы знания стали движущей силой каждого человека в мире. Чтобы достичь такой цели, мы должны гарантировать доступность образования людям с самых ранних лет жизни. Мне бы хотелось поблагодарить Дом Montblanc за сотрудничество с нашим фондом в рамках общей миссии по продвижению и финансовой поддержке программ раннего развития и образования детей во всем мире»,— говорит Новак Джокович.

Специальную серию пишущих инструментов StarWalker дополнит подходящий блокнот, украшенный автографом Новака Джоковича. Изделия будут доступны исключительно в бутиках Montblanc в Нью-Йорке, Лондоне и Париже, а также онлайн в США, Великобритании и Франции.