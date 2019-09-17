В Петербурге заработал новый сервис заказа такси «Ситимобил»

Начиная со вторника, 17 сентября, в Петербурге начал работу новый сервис заказа такси «Ситимобил». В настоящий момент он функционирует в 22 городах России. В Петербурге для клиентов поначалу будут доступны два вида тарифов сервиса — «Эконом» и «Комфорт», со временем тарифная линейка будет расширена, пообещали в компании.

Сервис заказа такси «Ситимобил» был основан в 2007 году. Он доступен в мобильных приложениях или по звонку оператору. Компания занимает второе место по количеству онлайн-заказов такси в Москве.

Ранее «Ъ» писал, что совладельцами сервиса «Ситимобил» стали Mail.Ru Group и ПАО «МегаФон».