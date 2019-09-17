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Жителя Каменска-Шахтинского будут судить за поджог жилого дома

В Каменский районный суд Ростовской области направлено дело местного жителя Романа Сетракова, обвиняемого в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, Сетраков в апреле этого года пришел домой к потерпевшей для разговора, однако она не захотела с ним беседовать и отказалась открывать дверь. Чтобы отомстить женщине, обвиняемый поджег дом. В результате жилище и все имущество потерпевшей было полностью уничтожено. Сама хозяйка дома смогла выбраться и осталась невредима. Материальный ущерб от действий обвиняемого оценили в 400 тыс. руб.

Дарья Голякова


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