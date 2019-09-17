На проект благоустройства нижегородского парка «Швейцария» выделили 160 млн рублей

Муниципальное казенное учреждение «Городской центр градостроительства и архитектуры» объявило аукцион по выбору подрядчика для разработки проектно-сметной документации комплексного благоустройства парка «Швейцария» в Приокском районе Нижнего Новгорода. Как сообщается на портале госзакупок, начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 160,5 млн руб.

Подрядчика определят после 26 сентября. Ему необходимо будет провести инженерные изыскания и разработать документацию на основе существующей концепции благоустройства парка. До 30 ноября необходимо представить проектно-сметную документацию для комплексного благоустройства и озеленения территории, а до 28 февраля 2020 года – документацию доя объектов капитального строительства.

Напомним, концепция благоустройства парка была разработана московским архитектурным бюро «Космос». Согласно проекту, «Швейцарию» предлагается поделить по направлению от входа с улицы Краснозвездной до Мызы на восемь зон для разных групп посетителей: родителей и детей, гостей города, спортсменов, любителей природы, молодоженов и туристов, местных жителей, пожилых людей и яхтсменов, любителей искусства. Внутри каждой зоны предусмотрено деление на соответствующие природным ярусы: верхний уровень – городской парк, средний – ландшафтный, нижний - речной. Таким образом, будет создано 24 мини-парка с единым дизайн-кодом. Внутри каждой из восьми зон планируется строительство ключевых объектов. Так, в парке появятся причал, яхт-клуб, водный парк, сцена на воде, канатная дорога, фуникулер, скалодром, скейт-парк, оранжерея, смотровая площадка, ресторан и другие объекты.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, на развитие «Швейцарии» из бюджета РФ Нижегородская область получит 3 млрд руб. Деньги будут выделены в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году.

Анастасия Еремина