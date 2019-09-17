Работа с отходами может пойти по финскому сценарию Нижегородцы намерены перенять скандинавский опыт в обращении с отходами.

Об этом на состоявшейся в Москве рабочей встрече замгубернатора Андрей Харин договорился с исполняющим обязанности торгпреда России в Финляндии Сергеем Синельниковым и послом России в Финляндии Павлом Кузнецовым.



Об этом на состоявшейся в Москве рабочей встрече замгубернатора Андрей Харин договорился с исполняющим обязанности торгпреда России в Финляндии Сергеем Синельниковым и послом России в Финляндии Павлом Кузнецовым.

Финский опыт будет использован при создании НОЦа и «Волганариума» - в рамках нацпроекта «Экология».

«Оба проекта направлены на изучение вопросов обращения с отходами и пресноводной экосистемы. То есть мы обеспечим синергию двух национальных проектов — «Экология» и «Наука». У Финляндии богатый опыт в этих областях, и мы планируем привлечь иностранных экспертов для совместной работы», - заявил Харин.

Председатель комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов прокомментировал перспективы сотрудничества по этом направлению.