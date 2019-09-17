Открылся юбилейный Тюменский нефтегазовый форум

Сегодня, 17 сегодня, в Тюмени в десятый раз открылся один из крупнейших отраслевых форумов в России — Тюменский нефтегазовый форум-2019 (ТНФ). Он будет проходить до 19 сентября.

По данным организаторов, на ТНФ зарегистрировались 3,2 тыс. человек. В дискуссионных панелях, круглых столах, сессиях и других культурных мероприятиях примут участие специалисты из 19 стран и 34 регионов России.

В рамках форума представители власти, специалисты крупных нефтегазовых предприятий, ученые и инженеры обсудят повышение эффективности компаний, вопросы цифровизации отрасли, кадровой политики, инноваций в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), экологическую и кибербезопасность, налоговую политику в отрасли.

Главной темой ТНФ-2019 станет модернизация экономики: стратегия лидерства в эпоху глобальных изменений. Кроме того, гости форума смогут посетить выставочный павильон, где расположено более 50 стендов компаний.