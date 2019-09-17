Рубль начал падать спустя сутки после резкого роста. Снижается и цена на нефть. Скачок произошел после взрывов в Саудовской Аравии: в ночь на субботу 10 дронов совершили атаку на нефтяные месторождения крупнейшего экспортера нефти и второго по величине производителя после США. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Экономический обозреватель“Ъ FM” Олег Богданов в прямом эфире прокомментировал ситуацию на рынках и перспективы курса рубля.

Во вторник утром рубль терял 0,4%. Нефть, кстати, даже подрастать начала — вышла в район 69, потом в моменте Brent стоил 68,60. Многие считают, что рубль должен был сильнее укрепиться по отношению к американскому доллару. В понедельник рубль вырос где-то на полпроцента, во вторник снижается. Таким образом, реакция в паре доллар-рубль на то, что произошло с нефтью — ничтожная, небольшая. И это очень показательно и знаменательно.

Дело в том, что, чем выше нефть, особенно если она выше из-за риск-факторов, которые увеличивают напряженность в финансовой системе во всем мире, и, соответственно, в мировой экономике, высокая нефть замедлит или снизит возможности центральных банков по стимулированию, потому что краткосрочная инфляция будет очень высокой. Вот из-за таких факторов рубль не будет расти по отношению к американскому доллару.

Даже если нефть будет $100 за баррель, будут очень большие сложности для российского рубля.

Помимо спада в глобальной экономике и роста инфляции из-за скачка нефти, это замедляет действие центробанков и усиливает рецессионное воздействие на мировую экономику. Помимо всего прочего, чем выше нефть, тем больше покупать будет Минфин, то есть ЦБ для Минфина, в рамках бюджетного правила.

Поэтому здесь совершенно обратный эффект может быть. И к этому нужно быть готовым и не удивляться тому, что происходит на валютном рынке. Чем выше нефть, тем ниже рубль — я бы вот такую зависимость сейчас поставил, потому что из-за риск-факторов будет уход консервативных инвесторов из развивающихся рынков, это обычно происходит. Это накладывается на покупки валюты российским Минфином, то есть ЦБ для Минфина действует в рамках бюджетного правила, и это создает двойной удар по российскому рублю. Соответственно, где-то в моменте даже при нефти $80-90 рубль может стоить 65, или 67, или даже к 70 руб. подойдет, если стресс будет очень большой в мировой экономике.

Если нефть ниже $40, то там возможны определенные последствия. А так низкая нефть — меньше покупать валюты будут. Если условия благоприятные для мировой экономики, в наши активы приток большой со стороны нерезидентов, потому что наши активы действительно очень привлекательны — и акции, и облигации, то здесь совершенно другая парадигма. Но, по большому счету, все заинтересованы в том, чтобы рубль был послабее даже при растущей нефти — наши экспортеры, и в правительстве нет никакого интереса в том, чтобы активно укреплялся.

Укрепление рубля — это пиление того дерева, на котором все мы находимся. Поэтому нельзя, чтобы он сильно укреплялся.

Можно в завещании написать для своих правнуков: «Ждите рубль по 30». А они перепишут это завещание для своих правнуков.