Екатеринбург вошел в топ-5 городов РФ по количеству угонов автомобилей

За первое полугодие 2019 года Екатеринбург вошел в пятерку городов России по количеству угонов автомобилей. Об этом сообщили эксперты «АльфаСтрахования», которые соотнесли число застрахованных по каско автомобилей с количеством угнанных.

На первом месте рейтинга Санкт-Петербург. Согласно исследованию, количество угнанных автомобилей в городе составляет 0,11% от общего числа застрахованных по каско. В пятерку также вошли Хабаровск (0,09%), Екатеринбург (0,08%), Ярославль (0,07%) и Москва (0,06%). В топ-10 вошли Ставрополь (0,05%), Магнитогорск (0,04%), Воронеж (0,03%), а также Краснодар (0,02%) и Пермь (0,01%).

По словам директора департамента андеррайтинга автострахования «АльфаСтрахование» Ильи Григорьева, Санкт-Петербург является лидирующим городом России по угонам на протяжении многих лет. «Какой-либо закономерности в угонах мы не выявляем. Так, например, за последний год в Санкт-Петербурге угнали пять застрахованных в компании автомобилей Cadillac Escalade, в других городах не было угнано ни одного»,— рассказал он.