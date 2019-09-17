В Нижнем Новгороде планируют создать сеть соседских центров 15 из них должны появиться в городе до конца года.

Центры планируется создавать на базе территориальных общественных самоуправлений.

Центры планируется создавать на базе территориальных общественных самоуправлений. Для центров будет разработана единая дизайн-концепция, что, считают в мэрии, позволит им стать узнаваемыми.

Это позволит расширить функционал ТОСов, - считает замглавы Нижнего Новгорода Дмитрий Гительсон.

Расходы мэрии на организацию соседских центров планируются на уровне 3,8 млн рублей. Они будут потрачены на оснащение центров оргтехникой и ремонт помещений. Еще 1,5 млн рублей потратят на мебель.

Многие из этих помещений не видели ремонта несколько десятков лет, - рассказал член комиссии гордумы по местному самоуправлению Шамиль Аляутдинов.