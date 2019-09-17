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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Наталья Крючкова возглавила управление культуры Орла

Глава Орла Александр Муромский назначил на должность руководителя городского управления культуры Наталью Крючкову, сообщила пресс-служба городской администрации. Руководитель управления с 2016 года Елена Казакова возглавила Орловский государственный академический театр имени Тургенева.

Наталья Крючкова родилась в 1980 году. Окончила Орловский государственный институт искусств и культуры. С 2002 по 2012 годы преподавала в институте на кафедре режиссуры и мастерства актера. С 2012 по 2019 год занимала должность директора учебного театра Орловского института культуры.

Ирина Лобанова


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