Двух жителей Татарстана подозревают в хищении 2,3 млн рублей из офиса кредитного кооператива

Двое жителей Татарстана, подозреваемые в хищении 2,3 млн руб. из офиса кредитного потребительского кооператива, арестованы в Саранске. Ими оказались 42-летний Равшан Низамов из Казани и 33-летний Григорий Иванов из Набережных Челнов, передает пресс-служба Ленинского районного суда Саранска.

По данным следствия, 14 августа они приехали в Саранск из Казани, чтобы ограбить кооператив. Позже они зашли в офис, напали на сотрудницу, похитили деньги. Далее они связали руки и ноги сотруднице скотчем и скрылись с места преступления.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» (п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ). Господин Иванов ранее был судим, работал менеджером, а господин Низамов был безработным и несудимым.

"Ъ-Казань"