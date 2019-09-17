Логистический центр для северных территорий планируют построить в Красноярском крае

В Красноярском крае планируется строительство логистического центра для поставки сельхозпродукции в северные территории региона. Речь идет о Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе и городе Норильске.

По словам спикера заксобрания Красноярского края Дмитрия Свиридова, инвестор для строительства такого логоцентра пока не определен. «Такой центр нужен, поскольку он стал бы существенным подспорьем для всех северных поселений»,— сказал он, отметив, что на данном этапе необходимо провести мониторинг цен на продукты питания в северных территориях.

«После этого следует сесть за стол переговоров с представителями сетевой торговли и послушать, что они скажут на наши предложения по сбыту сельхозпродукции края и созданию логистического центра. У кого-то есть свои склады, у кого-то их нет — ситуация у бизнеса разная, поэтому следует провести разговор на местах и прийти к некой финансовой модели с учетом логистики»,— отметил Дмитрий Свиридов.

Оксана Павлова