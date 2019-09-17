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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Орловская область в 2020 году планирует увеличить объем ввода ИЖС на 20%

В 2020 году в Орловской области может быть построено 331 тыс. кв. м жилья, из них 141 тыс. кв. м — индивидуального жилищного строительства, в этом сегменте ожидается рост на 20%, следует из сообщения пресс-службы регионального правительства. В текущем году планируется ввести 297 тыс. кв. м — 103% к уровню 2018 года. В первом полугодии 2019 года объем ввода жилья в области превысил 91 тыс. кв. м.

Также сообщается, что в июле 2019 года в муниципальную собственность Орла был передан земельный участок для дальнейшего предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства. Его полное освоение планируется завершить к 2024 году.

Ирина Лобанова


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