В ОАО «Гулькевичский комбинат хлебопродуктов» началась процедура наблюдения

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ОАО «Гулькевичский комбинат хлебопродуктов», сообщает Единый федеральный ресурс сведений о банкротстве. Инициатором банкротства комбината в марте текущего года выступило АО «Птицефабрика «Северная» (Ленинградская область).

По данным суда, «Гулькевичский комбинат хлебопродуктов» имеет задолженность перед птицефабрикой «Северная» на сумму 60,8 млн. руб. Представитель комбината в ходе судебного заседания возражал против введения наблюдения, указывая на то, что Гулькевичский КХП» испытывает временные финансовые трудности, связанные с сезонным характером своей деятельности. Однако суд согласился с доводами инициатора банкротства, ввел процедуру наблюдения в Гулькевичском КХП и установил в реестре требования птицефабрики «Северная».

Анна Перова, Краснодар