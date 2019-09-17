«Вы либо не понимаете, о чем речь, либо «зазвездились» Депутаты потребовали от мэрии активных действий с ВЭБом по модернизации транспорта

Депутаты гордумы потребовал от мэрии Перми более активных действий в рамках привлечения гранта на модернизацию транспорта. Ранее ВЭБ включил Пермь в список городов, в которых планируется обновить городской транспорт с привлечением частных инвесторов. Депутаты уверены, что инвестиции могут повлиять на тариф, поэтому порекомендовали проявить инициативу. О программе ВЭБа в мэрии было известно давно, но этим занималось руководство края, отмечают источники в администрации.

Сегодня члены комитета Пермской городской думы по экономическому развитию заслушали доклад начальника департамента дорог и транспорта администрации Перми Анатолия Путина о порядке формирования тарифа в общественном транспорте, в частности о методике его расчета.

По словам господина Путина, для формирования нового тарифа нужно учесть изменения пассажиропотока в связи с закрытием троллейбусного сообщения, учесть переход с моделей автобусов на класс транспорта, скидки при безналичной оплате и изменения федерального законодательства. Следует отметить, что изменения в методике позволят мэрии внести в думу расчеты с новым тарифом. Сейчас чиновники ведут переговоры о том, чтобы поднять его с 20 до 26 руб.

Однако депутаты переключились с обсуждения изменений на вопрос возможного участия Перми в программе Внешэкономбанка (ВЭБ).

Напомним, ВЭБ включил Пермь в список городов, в которых планируется провести программу обновления городского транспорта с привлечением частных инвесторов. Общий объем инвестиций составляет 340 млрд руб., из которых 196 млрд руб. пойдут на обновление подвижного состава и 112 млн руб.— на реконструкцию инфраструктуры. Предполагается, что 15% финансирования обеспечат частные инвестиции, 25% — грант, 60% — заемные средства.

«Насколько сейчас администрация готова пояснить по участию Перми в этой программе?» — поинтересовалась депутат Вероника Куликова. По словам Анатолия Путина, Пермь готова участвовать, «если поступит официальное предложение».

Ответ вызвал удивление депутата Арсена Болквадзе: «ВЭБ уже рассматривает Пермь, определил емкость рынка и сделал выводы, что мы нуждаемся, а у нас нет даже запроса?» Как пояснил Анатолий Путин, запрос о необходимых объемах модернизации был, но приходил в адрес краевого минтранса, который, в свою очередь, обратился в мэрию, где и получил ответ от чиновников. «Могу предположить, что Минтранс перенаправил информацию в ВЭБ»,— пояснил Анатолий Путин.

«Категорически не согласен с подходом. Другие регионы борются за федеральные гранты. Надо подключиться. Иначе заплатим из бюджета или из кармана горожан либо останемся без всего»,— заметил депутат Сергей Богуславский. Его поддержал Александр Филиппов:

«Вы либо не понимаете, о чем речь, либо „зазвездились“. Все пороги надо обить. 340 млрд руб. на десять городов — на каждый больше бюджета Перми! А мы ждем, что кто-то обратится. Анатолий Алексеевич, вы хороший специалист, но это может плохо закончиться. Никто вам звонить и писать не будет».

По словам Вероники Куликовой, «пассивное поведение» администрации может быть связано с тем, что у мэрии уже есть план действий по развитию транспортной модели, но и ее нужно срочно презентовать.

«Участие в программе ВЭБа может серьезно повлиять на тариф»,— заключила депутат.

Заместитель председателя гордумы Алексей Грибанов напомнил, что в рамках следующего заседания депутатский час будет посвящен транспортной модели, во время которого можно будет задать все вопросы. «В проекте ВЭБа могут участвовать и частные перевозчики. К следующему заседанию думы понимание, должно быть»,— подчеркнул господин Грибанов.

Источник в мэрии сообщил, что о программе ВЭБа было известно давно, и тот факт, что Пермь включена в список – не является для чиновников новостью.

«Но этим занималось руководство края. Это была не наша компетенция» - отметил он.

Юлия Сырова