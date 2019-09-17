В Краснодаре осуждены топ-менеджеры ООО «Краснодарский риэлтерский центр»

Октябрьский районный суд Краснодара приговорил учредителя ООО «Краснодарский риэлтерский центр» Людмилу Горовую к пяти с половиной годам колонии, директора компании Людмилу Заику – к году колонии за особо крупное мошенничество со средствами покупателей жилья, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. Приговором суда госпоже Горовой назначено дополнительное наказание в виде штрафа на сумму 500 тыс. руб., госпоже Заике – в виде штрафа на 200 тыс. руб. По данным прокуратуры, ущерб составил 303 млн руб., потерпевшими признаны 54 человека.

Суд установил, что с января 2013 года по май 2016 года Людмила Горовая и Людмила Заика от имени ООО «Краснодарский риэлтерский центр» заключали договоры продажи квартир в строящемся доме в Краснодаре, однако строительство дома фактически не осуществлялось, полученные средства злоумышленницы присваивали. Судебный акт не вступил в силу и может быть обжалован.

Анна Перова, Краснодар