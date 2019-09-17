Татарстану дополнительно выделили 280 млн рублей на поддержку предпринимателей

Татарстан дополнительно получил из госбюджета 279,6 млн руб. на реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Всего в этом году на поддержку бизнесменов республики выделили почти 2 млрд руб., передает пресс-служба минэкономики региона.

Из 279,6 млн 250 млн руб. направят на строительство индустриального парка на территории технополиса «Химград» и 29,68 млн руб. – на поручительства Гарантийного фонда республики.

В этом году Татарстан получил на поддержку предпринимателей в 30 раз больше денег, чем в 2018-м. Республика по этому показателю лидирует среди российских регионов. Средства потратят на финансовую, инфраструктурную, консультационную, информационную и образовательную поддержку бизнесменов, уточнили в министерстве.

"Ъ-Казань"