Алтайские депутаты рассмотрят вопрос о сохранении чистоты среднерусской породы пчел

Депутаты заксобрания Алтайского края рассмотрят на сентябрьской сессии вопрос о создании защитных участков вокруг племенных репродукторов пчел. Соответствующие изменения планируется внести в региональный закон о пчеловодстве.

«Перед нами стоит задача законодательно обеспечить сохранение чистоты породы пчел в племенном репродукторе»,— сказал глава комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов. Проект закона предполагает установить вокруг племенных репродукторов защитные участки радиусом не менее 7 км, на территорию которых запрещается ввоз других пород и популяций пчел (пчелиных семей, пчелиных маток и трутней).

В Алтайском крае работает единственный племенной репродуктор — ООО «Алтайская пчела». «Для нас всех — депутатов, исполнительной власти, научного сообщества и пчеловодов — важно сохранить предприятие, которое занимается разведением уникальной для Сибири среднерусской породы пчел»,— говорил ранее господин Серов.

Оксана Павлова