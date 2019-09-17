Бывший самарский сотрудник «Росрыболовства» обвиняется в получении взятки

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего консультанта отдела охраны среды обитания и воспроизводства водных биологических ресурсов СТУ «Росрыболовство» Сергея Козлова. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, сотрудник ведомства получил денежное вознаграждение за подготовку материалов по актированию производственных мощностей фирмы, а также за составление и подписание акта обследования мощностей организации. Служащий также обещал поспособствовать подписанию указанного акта членами комиссии. В рамках следственного эксперимента Сергей Козлов получил 10 тыс. руб., а также муляж денежных средств в размере 190 тыс. руб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Промышленный районный суд Самары.

Андрей Сазонов