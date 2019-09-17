На Дону в этом году отремонтируют подъезды в 220 домах за 195 млн рублей

В Ростовской области в этом году отремонтируют 776 подъездов в 220 многоквартирных домах на общую сумму 195 млн руб, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона. Мероприятия пройдут в 18 городах и районах области. Средства на ремонт направят из регионального бюджета. При этом местные бюджеты и собственники квартир не будут из софинансировать.

Попасть в программу капитального ремонта подъездов могут только те дома, в которых уже отремонтирована кровля, фасад и внутридомовая система электроснабжения.

«Это логичное условие. Только после завершения этих работ можно делать капитальный ремонт подъезда, - подчеркнул замминистра. – Сделана кровля – вода не начнет течь с крыши в отремонтированный подъезд. Не начнут менять окна и разбивать стены во время капитального ремонта фасада и электрических сетей», - передает пресс-служба слова заместителя министра ЖКХ Ростовской области Валерий Былкова.

Всего в течение трех лет объем финансирования капитального ремонта подъездов жилых домов составит 552,7 млн руб.

Дарья Голякова