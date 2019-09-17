Горизбирком Петербурга запретил ИКМО «Юго-Запад» пересчет бюллетеней

Санкт-Петербургская избирательная комиссия отменила решение ИКМО «Юго-Запад» о пересчете бюллетеней муниципальных выборов.

Напомним, вчера муниципальная комиссия приняла соответствующее решение, основываясь на жалобе, поданной 13 сентября, в которой было указано, что комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) считывали голоса с ошибками.

На это обратили внимание в ГИК, подчеркнув, что такое мнение у жалобщиков сложилось уже после проведения итогов выборов. К тому же, результаты губернаторских выборов сомнению подвергнуты не были, что кажется непоследовательным.

В итоге, решение ИКМО «Юго-Запад» было отменено, а результаты, внесенные в ГАС «Выборы», постановлено считать окончательными.

Олег Дилимбетов