Чистая прибыль совхоза «Рощинский» уменьшилась в 2,7 раза

Унитарное сельхозпредприятие Башкирии — совхоз «Рощинский» — в 2018 году потерял 13% выручки, чистая прибыль снизилась в 2,7 раза, следует из бухгалтерской отчетности предприятия, опубликованной на kartoteka.ru. Выручка совхоза уменьшилась с 1,69 млрд до 1,47 млрд руб., чистая прибыль — с 50,7 млн до 18,5 млн руб. Стоимость чистых активов снизилась на 32% — с 1,82 млрд до 1,22 млрд руб. Кредиторская задолженность уменьшилась с 464,98 млн до 459,44 млн руб., дебиторская — с 57,68 млн до 31,79 млн руб. Причины ухудшения финансовых показателей в отчетности не уточняются.

Совхоз «Рощинский» — крупный региональный производитель и переработчик свинины мощностью 8 тыс. т в год. Поголовье совхоза насчитывает 50 тыс. свиней, 7,8 тыс. голов КРС, из которых 3 тыс. коров. Объединяет семь молочно-товарных ферм, два молочных комплекса мощность 10 тыс. т в год, откормочное производство, конеферму, 60 магазинов розничной торговли.

Ирина Самойлова