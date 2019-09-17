Конкурсное производство в отношении птицефабрики «Новомышастовской» продлено на два месяца

Арбитражный управляющий ЗАО «Птицефабрика “Новомышастовская”» Екатерина Сидоренко сообщила о продлении Арбитражным судом Краснодарского края на два месяца срока конкурсного производства в отношении банкрота. Новое судебное заседание назначено на 30 октября, сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

По данным картотеки Арбитражного суда, процедура наблюдения в отношении ЗАО «Птицефабрика „Новомышастовская”» была открыта 3 декабря 2013 года по собственному заявлению. Просроченная кредиторская задолженность предприятия на тот момент составляла 131 млн руб. 27 мая 2014 года краевой арбитраж признал птицефабрику банкротом и ввел в отношении должника конкурсное производство.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Птицефабрика „Новомышастовская”» зарегистрировано в станице Новомышастовской Красноармейского района Краснодарского края в 1996 году. Основной вид деятельности предприятия - разведение сельскохозяйственной птицы. Кредиторская задолженность предприятия на конец 2016 года составила 96,7 млн руб.

Дмитрий Михеенко