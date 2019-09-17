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Подрядчик без разрешения продолжает строительство развязки на Братьев Кашириных

Компания «Уралмостострой» продолжает земляные работы на стройплощадке дорожной развязки Братьев Кашириных – Свободы, несмотря на запрет Госкомитета по охране культурного наследия. Об этом в Facebook сообщил краевед Юрий Латышев.

Как подчеркивает господин Латышев, должны быть проведены обязательные археологические раскопки на месте строительства третьей очереди транспортной развязки в центре Челябинска. Во время работ может быть поврежден выявленный исторический памятник «Культурный слой города XVIII–XIX веков». Госкомитет по охране объектов культурного наследия Челябинской области 16 сентября провел выездную проверку и приказал остановить работы, пока не закончатся археологические изыскания. Однако подрядчики не выполняют предписание.

«Строительные работы нагло продолжаются. И еще одно нарушение – строительная площадка без ограждения! Полиции на нарушения наплевать!»,- написал Юрий Латышев.

В пресс-службе управления МВД по Челябинску подтвердили, что наряд полиции выехал на стройплощадку, чтобы проследить за соблюдением общественного порядка. О результатах обещали сообщить позднее.

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