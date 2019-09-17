Нижегородская мэрия инициировала присоединение к городу Новинского сельсовета

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов выступил с инициативой присоединения к территории города Новинского сельсовета Богородского района. Соответствующее постановление за подписью мэра опубликовано на сайте администрации города.

Соответствующий документ направлен в нижегородскую думу, сельский совет Новинского сельсовета и Земское собрание Богородского района для выражения мнения населения по вопросу объединения территорий. Контроль за исполнение постановления осуществляется мэром Нижнего Новгорода.