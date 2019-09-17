Нижегородская мэрия инициировала присоединение к городу Новинского сельсовета

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов выступил с инициативой присоединения к территории города Новинского сельсовета Богородского района. Соответствующее постановление за подписью мэра опубликовано на сайте администрации города.
Соответствующий документ направлен в нижегородскую думу, сельский совет Новинского сельсовета и Земское собрание Богородского района для выражения мнения населения по вопросу объединения территорий. Контроль за исполнение постановления осуществляется мэром Нижнего Новгорода.
Новинский сельсовет площадью около 49 кв. км состоит из семи поселений, административным центром является поселок Новинки. Численность населения всего сельсовета по данным на 2017 год составляет более 8,6 тыс. человек.