Челябинск оказался в числе городов, откуда больше всего стремится уехать молодежь

Финансовый университет при правительстве России назвал города, в которых больше всего молодежи, готовой переехать. Это Тольятти, Омск, Барнаул, Челябинск и Волгоград. Главная проблема этих городов – противоречие между высоким стандартом качества жизни и нехваткой квалифицированных высокооплачиваемых рабочих мест, на которых этот стандарт можно реализовать. Как следствие молодежь стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие места, где они смогут найти высокооплачиваемую работу, сообщает «Российская газета» со ссылкой на новое исследование Финуниверситета. Меньше всего молодежи, стремящейся покинуть родные города, в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре и Симферополе.

Аналитики задавали жителям крупных и средних городов в возрасте от 18 до 30 лет вопрос: «В ваших планах есть переезд в другой город в поисках лучшей жизни? Если да, то куда?». По словам директора Института социально-экономических исследований университета Алексея Зубеца, люди в основном пытается уезжать из крупных и развитых городов, где есть хорошие возможности для получения образования, которое дает знакомство с высокими стандартами качества жизни и возможность выбора работы с достаточно высоким уровнем оплаты труда. Но в таких городах, как Омск или Челябинск, ее на всех желающих не хватает.