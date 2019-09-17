Подорожание нефти не питает оптимизм

Косвенные потери Саудовской Аравии от атаки дронов оценили в $300 млрд — по подсчетам The Wall Street Journal, столько может потерять в стоимости государственная нефтяная компания Saudi Aramco, которая готовится к выходу на биржу. Зато благодаря реакции рынков на события на Аравийском полуострове, заработали российские миллиардеры. Нападение йеменских дронов вынудило Саудовскую Аравию сократить добычу нефти на 60%. Однако экспорт, как уверяют власти страны, не пострадал. В то же время, по оценкам аналитиков, восстановление разрушенной инфраструктуры может занять до полугода, а запасов сырья для поставок клиентам хватит менее чем на месяц. В связи с этим ждать ли России длительного периода дорогой нефти и дешевого доллара? Выяснял Григорий Колганов.

Нефтяной кризис в Саудовской Аравии. Последние данные Читать далее

После нападения дронов Саудовская Аравия сократила добычу почти на 6 млн баррелей в сутки — а это 6% мировых мощностей. Масштаб разрушений до сих пор неясен, что порождает на рынке слухи и почти панические прогнозы: мол, на восстановление инфраструктуры уйдет полгода, а за это время нефтяные котировки доберутся до $100 долларов за бочку Brent.

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев удивляется такой реакции: ничего нового в конфликте Саудовской Аравии с Йеменом нет, а реанимировать производство удастся гораздо быстрее. «Идет объявленная открытая война. Саудовская Аравия бомбит территорию Йемена периодически, Йемен бомбит периодически территорию Саудовской Аравии. По нефтяным объектам бьют второй раз.Это не нефтеперерабатывающий завод, не надо путать. Это завод по подготовке нефти к экспорту. Это примитивное сооружение, восстановить его будет очень легко и быстро», — считает Рустам Танкаев.

Но, судя по всему, ситуация с ценами на нефть уже мало зависит от восстановления саудовских заводов. Несмотря на то, что ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы, пострадавшую сторону и Соединенные Штаты такая версия не устроила — они прямо указывают на причастность Ирана к инциденту и грозят Тегерану ответными мерами, вплоть до бомбардировки его нефтяных объектов.

Именно эта напряженность может привести к вертикальному взлету нефтяных котировок, полагает директор инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексей Потапов: «Наверное, самый негативный сценарий в этом смысле — это какое-то прямое столкновение, то есть это какие-то бомбежки, непосредственный конфликт.

В этом случае мы легко увидим возврат цен на нефть сначала, наверное, куда-нибудь на $80, если будет какой-то горячий конфликт между США и Ираном, тогда цены на нефть могут вернуться на уровень $100 за баррель»

В народном сознании «нефть по 100» – синоним сытого, беззаботного времени начала текущего десятилетия, когда доллар был по 30. Как поведет себя рубль на этот раз? Начальник управления операций на российском фондовом рынке инвесткомпании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко говорит, что возврата к прошлому не будет, но российская валюта может весьма существенно укрепиться: «На горизонте полугода я не ожидаю, что стоимость барреля в рублях будет сильно ниже 4,5 тыс. $100 за баррель — получается 45 рублей за доллар, то да, может укрепиться рубль. Я думаю, будет запас, очень большой приток валюты, большая ликвидность у банков — это все окажет давление на курс».

Впрочем, единого мнения среди аналитиков нет. Многие вспоминают о бюджетном правиле, которое забирает излишки от продажи нефти в Фонд национального благосостояния. А независимый консультант Дмитрий Тремасов говорит, что уже пару лет российская валюта не следует за ценами на сырье. Вот и в понедельник Brent прибавил существенно, а рубль — в пределах статистической погрешности. Да и российские власти не допустят его значительного укрепления, отмечает Тремасов, иначе как сводить бюджет: «Года с 2017 динамика рубля особо от динамики нефти не зависит. Смотрите, нефть плюс 15%, в рубле мы имеем околонулевое движение. Бюджету выгоднее, чтобы доллар стоил 60, чем 30».

Но даже если рубль существенно укрепится за счет нефти, радость россиян, судя по всему, будет недолгой. Саудовскую долю на рынке быстро займут другие экспортеры, а потом Эр-Рияд восстановит заводы и вернет на рынок свои 6 млн баррелей. Возникнет переизбыток предложения и начнется стремительное падение цен на энергоносители. Такие времена в истории были, и воспоминания о них — не из приятных.

После инцидента в Саудовской Аравии усилить безопасность объектов нефтедобычи может и Россия — об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак. Он отметил, что такие ситуации требуют еще раз провести оценку защищенности отрасли.