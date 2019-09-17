Огонь уничтожил детский аттракцион в Барнауле

Пожар произошел в парке аттракционов «Арлекино» в Барнауле Алтайского края, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

По данным спасательного ведомства, сообщение о пожаре в парке «Арлекино» поступило на пульт дежурного в 12:46. Пламя охватило детский аттракцион «Дракончики», площадь возгорания составила около 10 кв. м.

На место ЧС выехали два автомобиля с пожарными. Они справились с огнем за считанные минуты. Уже в 12:54 пожарные рапортовали о ликвидации возгорания.

В главке МЧС отметили, что на момент возгорания на аттракционе людей не было. Предполагаемой причиной пожара в ведомстве называют короткое замыкание.

Илья Николаев