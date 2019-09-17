Новороссийск и немецкий Хайльбронн стали побратимами

Глава города-героя Игорь Дяченко и обер-бургомистр Хайльбронна Гарри Мергель в торжественной обстановке подписали договор о побратимстве между городами, сообщает «Официальный Новороссийск». Хайльбронн стал уже 13 городом-побратимом Новороссийска.

«В свое время в Хайльбронне наша делегация встречалась с бургомистром города Гарри Мергель. Можно считать знаковым событием, что визит в Германию проходил во время российско-германского Года регионально-муниципальных партнерств. И вот сегодня Новороссийск и Хайльбронн становятся городами-побратимами. Будем дорожить нашей дружбой. Будем укреплять ее экономическими, культурными связями», - рассказал Игорь Дяченко.

Как сообщили в мэрии Новороссийска, идея породниться с одним из городов Германии возникла давно. Ранее команда спортсменов города-героя, которую возглавлял председатель немецкого общества Новороссийска Леонид Фадеев, оказалась в Хайльбронне, тогда с новороссийцами пообщался обер-бургомистр Гарри Мергель. Он проявил интерес к созданию побратимских связей и вышел с инициативой в Международную ассоциацию городов-побратимов ФРГ. Декларация о намерениях заключить соглашение о побратимстве была заключена в конце июня в Германии на 14-ой Конференции городов-партнеров наших стран.

Хайльбронн расположен на юго-западе Германии в промышленном районе Хальбронн-Франкония на реке Неккар. Основными экономическими отраслями являются промышленное производство, прежде всего автомобилестроение, сфера услуг и виноделие. Крупным работодателем выступает концерн Audi.

Андрей Ульченко