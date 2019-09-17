В ПФО выявлено 3,5 тысячи нарушений в сфере капремонта жилья

В правительстве Саратовской области состоялось совещание, посвященное исполнению программы переселения из ветхого и аварийного жилья, с участием заместителя Генерального прокурора РФ Сергея Зайцева и директора Фонда реформирования ЖКХ Константина Цицина.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Сергей Зайцев, открывая совещание, отметил, что обсуждаемая тема требует повышенного внимания органов прокуратуры. По его словам, в ряде регионов часть домов, несмотря на неудовлетворительное состояние, были признаны аварийными после 1 января 2017 года, и не попали ни в одну из программ по расселению. После работы органов прокуратуры в ряде регионов были значительно сокращены сроки расселения аварийных домов.

С начала года в ПФО было выявлено около 3,5 тыс. нарушений, связанных с проведением капитального ремонта жилых домов.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев пояснил, что в регионе по программе расселения аварийного жилья планируется расселить 369 многоквартирных домов, в которых проживают порядка 10 тыс. человек.

Сергей Петунин