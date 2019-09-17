В 52 муниципалитетах Свердловской области начался отопительный сезон

В Свердловской области в 52 муниципалитетах начался отопительный сезон, сообщили в департаменте информполитики. Отопление появилось почти в 3,6% жилищного фонда и 21% социальных объектов.

По данным регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, полностью теплоснабжение включено в 11 территориях: Пышминском, Артинском городских округах, Баженовском, Краснополянском, Обуховском, Сладковском, Усть-Ницинском, Унже-Павинском сельских поселениях, Карпинске и Сосьве. 12 муниципалитетов полностью подключены к теплу. Кроме вышеперечисленных территорий, в этот список вошел Ирбитский район. В 15 муниципалитетах полностью подключены социальные объекты. Это вышеперечисленные территории и Байкалово, Верхнее Дуброво и Среднеуральск.

Отопительный сезон начнется в Екатеринбурге 16 сентября. Подключение проходит поэтапно. 15 августа в Екатеринбурге завершился третий этап гидравлических испытаний трубопроводов (опрессовок). Всего за время испытаний специалисты обнаружили более 80 повреждений.