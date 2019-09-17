ФК «Ростов» обыграл «Ахмат» со счетом 2:1

Встреча футбольных клубов «Ростов» и «Ахмат» на стадионе «Ростов-Арена» закончилась победой ростовской команды, сообщает пресс-служба ФК «Ростов». Желто-синие одолели соперников со счетом 2:1.

«Ростов» сразу начал активную игру и в первые минут 15 минут имел несколько шансов открыть счет. Но счет открыла команда соперников на 19 минуте с пенальти. На 55 минуте «Ростов» сравнял счет. Полузащитник Хорен Байрамян первым успел на добивание и забил свой второй гол в сезоне . На 64 минуте Матиас Норманн забил гол ударом издали.

«Качество игры не порадовало, победили с очень большим трудом. Не получилось сыграть как задумали ни в обороне, ни в атаке. Победили благодаря желанию», - передает пресс-служба слова главного тренера ФК Ростов Валерия Карпина.

Тренер также отметил, что по игре к команде у него есть больше вопросы, с которыми необходимо разобраться.

По итогам матча команда набрала 20 очков и сравнялась с лидерами РПЛ.

Дарья Голякова