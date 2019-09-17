Александр Виноградов переизбран на пост мэра Троицка

17 сентября, вторник
Собрание депутатов Троицка избрало главой города действующего мэра Александра Виноградова. Он получил 16 голосов, за его конкурента и.о. заместителя главы по городскому хозяйству Вадима Германа, проголосовали восемь депутатов, сообщает пресс-служба администрации Троицка.
Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», на должность главы Троицка претендовали девять человек. 12 сентября конкурсная комиссия отсеяла семерых, и до депутатского голосования допустили только Александра Виноградова и Вадима Германа.