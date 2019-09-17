Электромобили могут допустить на выделенные полосы в 2020 году

В 2020 году владельцы электромобилей могут получить право езды по выделенным для общественного транспорта полосам, сообщает РИА Новости со ссылкой на рабочую группу Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

«Мы неоднократно заявляли, что для стимулирования роста продаж электромобильного транспорта необходимо делать преференции для потенциальных покупателей. Это не только выезд на полосу общественного транспорта, но также возможность ездить по платным дорогам по сниженным тарифам, бесплатная парковка, налоговые послабления и другие инициативы, — отметили в 'Автонете'. — В идеале это должно касаться не только электромобилей, но и любого другого зеленого транспорта. Предполагается, что выезд на выделенную полосу разрешат электромобилям уже в 2020 году».

Напомним, ранее в «Сколково» уже предлагали пустить электромобили на выделенки, но конкретных решений принято в итоге не было.