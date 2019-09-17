Минстрой Самарской области решил ситуацию с конфликтом интересов

Первый заместитель министра строительства – главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников наделен отдельными полномочиями. Соответствующее распоряжение министра строительства региона Евгения Чудаева опубликовано на сайте областного правительства.

В список обязанностей Анатолия Баранникова в числе прочего теперь будет входить подготовка документации по планировке территории, подписание разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию, уведомлений об отказе в выдаче разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию в отношении организаций, владельцами которых являются родственники Евгения Чудаева. В июле федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией (всероссийская общественная организация, которая ставит своей целью борьбу с причинами возникновения коррупции) потребовал от губернатора Дмитрия Азарова отставки министра строительства Самарской области, чьи близкие родственники владеют группой компаний «Древо». Региональная прокуратура выяснила, что чиновник не вовремя подал уведомление о появлении личной заинтересованности, которая может привести к возникновению конфликта интересов. Надзорное ведомство внесло в адрес губернатора представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.

Георгий Портнов