Глава Карталинского района получил пять лет условно за аферы с жильем для сирот

Карталинский городской суд признал главу муниципального района Сергея Шулаева виновным в превышении должностных полномочий при обеспечении жильем сирот. В качестве наказания ему назначено пять лет лишения свободы условно, сообщает «Карталинская новь». Соучастница преступления – первый замглавы Светлана Бровкина, признанная виновной еще и в получении взятки, получила аналогичный срок. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по версии следствия, в 2014 году глава района распорядился за счет средств областного бюджета приобрести в Карталах два многоквартирных дома, заплатив за них свыше 10 млн руб. Впоследствии жилье передали бывшим воспитанникам детских домов по договорам социального найма. Сами нуждающиеся были исключены из списка претендентов на получение квартир. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что здания непригодны для жилья: при строительстве были нарушены требования пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. По данным прокуратуры, руководство района, зная об отсутствии у муниципалитета полномочий по выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капстроительства, подписали бумаги, необходимые застройщику для возведения домов. За дальнейшее приобретение квартир в этих зданиях и передачи их сиротам первый замглавы получил от застройщика взятку в размере 40 тыс. руб.

На время следствия и судебного разбирательства обвиняемых отстранили от занимаемых должностей.