Адвокатам блогера Гаспара Авакяна не удалось оспорить его меру пресечения

Ростовский областной суд оставил в силе постановление Ленинского районного суда Ростова о продлении блогеру Гаспару Авакяну срока содержания под стражей сроком на полгода. Информация об этом размещена на странице блогера во «Вконтакте». Таким образом, блогер пробудет в СИЗО до 9 февраля 2020 года.

«Мы будем обжаловать это решение вплоть до Верховного суда», - рассказал в прикрепленном к посту в соцсети видео адвокат господина Авакяна Денис Надеин.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, уголовное дело в отношении Авакяна возбудили 27 мая этого года. Следствие полагает, что в 2018–2019 годах он вымогал деньги у директора автошколы, врача и двух полицейских, угрожая им публикацией компромата на своем канале в YouTube. Заявителем выступил оперуполномоченный УБЭП Аксайского районного отдела УМВД Дмитрий Березин.

Гаспар Авакян, прозванный Автобэтменом,— известный в Ростовской области блогер, который рассказывает подписчикам о нарушении полицейскими правил дорожного движения. Чаще всего он фиксирует их с помощью видеокамеры, а затем публикует видео на своем канале в YouTube и сообщает о них в правоохранительные органы. На канале блогера в YouTube насчитывается около 18 млн просмотров и более 92 тыс. подписчиков.

Подробнее о деле Гаспара Авакяна читайте в материале «Ъ-Юг» «Автобэтмену подрезали крылья»

Дарья Голякова