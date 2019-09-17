В Удмуртии зарегистрировали 55 фактов сбыта поддельных купюр с начала года

С июня по сентябрь 2019 года в Удмуртии зарегистрировали 55 фактов сбыта поддельных купюр. С обвинительным заключением в суд направили три уголовных дела, сообщает пресс-служба МВД по республике.

За обозначенный период в регионе отметили рост сбыта поддельных банкнот номиналом 5 тыс. руб. К отличительным признакам подделок отнесли модификацию 2006 года, серии «вс», «ма», «ам», «бт», «ек» и «хб», неустойчивость краски к истиранию. Инфракрасные и ультрафиолетовые детекторы не определяют подделку. Сбыт таких банкнот зафиксировали в Ижевске, Воткинске, Малой Пурге и Каракулино, в основном в мелких торговых точках и рынках. В настоящий момент из оборота изъяли 12 таких купюр.