Районам на Кубани передадут коммунальные полномочия

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края готовятся к принятию во втором чтении краевого закона «О закреплении за сельскими поселениями края отдельных вопросов местного значения городских поселений». Как сообщил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, цель документа заключается в передаче полномочий сельских поселений по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также водоотведения на районный уровень.

По информации краевой администрации, на 1 июля из 351 сельского поселения 61-но заключило соглашения о передаче коммунальных полномочий на районный уровень, 11-ть – заключили концессионные соглашения в отношении котельных, а также объектов водоснабжения и водоотведения. Вместе с тем, по информации муниципалитетов по многим объектам отсутствуют правоустанавливающие документы, для оформления которых требуются значительные расходы средств местных бюджетов.

Ко второму чтению законопроекта предложено изменить размер дотаций муниципальным районам, а также разработать дорожные карты по вопросам передачи полномочий. Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2021 года.

«К сожалению, не все муниципалитеты готовы к перераспределению полномочий. Но нам необходимо помнить, что в основе наших действий – стремление решить проблемы жилищно-коммунального хозяйства на местах, сделать так, чтобы население без перебоев получало качественные услуги электро-, тепло-, газо- и водоснабжения», – резюмировал господин Бурлачко.

Василий Хитрых