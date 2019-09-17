Автобусы № 2 и 3 в Перми будут ходить до завода Шпагина

Как стало известно «Ъ-Прикамье», власти Перми определились с маршрутами автобусов №2 и 3, которые сейчас курсируют до вокзала Пермь I через путепровод на улице Монастырской.

Напомним, путепровод признан комиссией управления внешнего благоустройства Перми ограниченно рабочим: сооружение требует ремонта, и прохождение по нему крупнотоннажных автобусов несет в себе аварийные риски.

Предполагалось, что у автобусов указанных маршрутов конечной остановкой станет сквер имени Решетникова. Согласно этому варианту пассажиры должны были добираться до Перми I либо на микроавтобусах, либо пешком.

«От завода Шпагина до Перми I несколько шагов через пешеходный мост сделать»,— пояснил собеседник в мэрии.

По данным «Ъ-Прикамье», администрация Перми прорабатывает возможность запуска кольцевого маршрута микроавтобуса. Он будет осуществлять довоз пассажиров от ТЦ «Речник» - через Пермь-I - Дом Мешкова - к заводу Шпагина. Предполагается, что шатлл будет бесплатным, ориентированным на людей старшего поколения и семьи с детьми. Таким образом, у пассажиров данного направления будет альтернатива - воспользоваться пешим маршрутом или кольцевым шаттлом.

В мэрии Перми пока официально не подтверждают данный вариант.