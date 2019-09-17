Обязательное применение требований профстандартов установлено для государственных и муниципальных учреждений, внебюджетных фондов, государственных и унитарных предприятий, а также госкорпораций и госкомпаний с долей государства более 50 процентов.



Профессиональный стандарт – это перечень требований к специалисту, связанных с его знаниями, умениями, навыками и опытом. Впервые это понятие появилось в трудовом законодательстве в 2012 году: принятые ранее характеристики, которые содержались в Единых квалификационных справочниках (ЕКС), перестали отвечать потребностям рынка.

Изначально подразумевалось, что профстандарты должны использоваться исключительно в государственном секторе, а коммерческие организации могли бы самостоятельно устанавливать список необходимых компетенций для своих сотрудников. ФЗ №122, вступивший в силу в 2016 году, указал на то, что внедрением профстандартов должны заниматься все компании, вне зависимости от форм собственности.

«С 1 января 2020 года в обязательном порядке перейти на профстандарты должны госучреждения и все подведомственные им организации, а также госкорпорации и госкомпании, - поясняет Наталья Тюрина, руководитель Центра оценки квалификаций ЮУТПП. – До конца этого года для них был установлен переходный период. А уже с нового года в публикациях вакансий они будут указывать наименование профстандарта и проводить собеседования на его основе. Соискателей на рынке труда это может привести в недоумение».

В настоящее время в субъектах РФ регистрируются Центры оценки квалификации, где предполагаемые наемные работники должны будут проходить процедуру проведения комплексного экзамена, чтобы установить соответствие квалификации сотрудника определенным профстандартам. 17 сентября независимый ЦОК будет открыт и в Южно-Уральской торгово-промышленной палате.

«ЦОК – независимый институт, который подтверждает профпригодность сотрудника. Это означает, что работника, имеющего сертификат ЦОКа, вряд ли могут уволить за несоответствие занимаемой должности по результатам аттестации», - отмечает Наталья Тюрина.

Алгоритм внедрения профессиональных стандартов в практическую деятельность предприятий и организаций, требования Трудового Кодекса РФ, вопросы подготовки кадров и последствия несоблюдения закона будут обсуждаться на круглом столе. Мероприятие пройдет в Южно-Уральской ТПП 17 сентября. Участие в нем примут представители министерства образования и науки Челябинской области, Главного управления по труду и занятости населения, регионального агентства развития квалификаций, председатели комитетов ЮУТПП, представители бизнес-сообщества.

Основной спикер мероприятия – Председатель Совета по профессиональным квалификациям офисных специалистов и административных работников, член Экспертного Совета при Комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ Людмила Хлюснева.

Начало мероприятия – в 15 часов, регистрация с 14.30.

Место проведения: ул. Сони Кривой, 56, конференц-зал ЮУТПП (к. 606).

Приглашаем к участию!