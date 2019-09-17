Новосибирский завод «Балтики» запустил очистные сооружения за 500 млн рублей

Завод «Балтики» в Новосибирске ввел в эксплуатацию комплекс биологических очистных сооружений. Инвестиции в проект составили более 500 млн руб. По словам директора новосибирского филиала компании Елены Криволаповой, работа над проектом началась еще в 2014 году, строительство — в 2016 году.

Как писал “Ъ”, до введения комплекса в эксплуатацию стоки завода проходили первый этап очистки на территории предприятия, а затем направлялись на городские очистные сооружения. Биологические очистные сооружения позволят уменьшить нагрузку на муниципальные сети.

«Установка выполнена с запасом по отношению к мощностям завода»,— сказала Елена Криволапова журналистам, отметив, что сейчас мощность новосибирского завода «Балтики» — 4,5 млн гектолитров в год. «Мы стремимся к максимальной загрузке мощностей. В ближайшее время планируем запустить программу модернизации производственных подразделений завода»,— добавила она.

Новосибирский завод «Балтики» действует с 2008 года.

Оксана Павлова