Маршруты Кавказского заповедника могут досрочно закрыть из-за медведей

Доступ к туристическим тропам Кавказского заповедника может быть закрыт досрочно, до окончания курортного сезона, сообщило руководство заповедника. Маршруты стали небезопасны из-за активности диких животных, особенно медведей, которых привлекают стихийные свалки.

По данным экологов, дикие животные активизировались под конец туристического сезона на приюте Фишт и на маршруте к Ачипсинским водопадам, поскольку туристы своими действиями провоцируют животных, оставляя мусор на маршрутах. «Из-за регулярного "прикорма" у зверей вырабатывается привычка - приходить на стоянки в поисках легкой добычи. В итоге стоянки становятся небезопасны, в частности, медведь возвращается туда, где прежде находил пищу. Как следствие - испорченные вещи, утраченная еда и масса не самых позитивных эмоций», – говорится в сообщении на сайте заповедника.

Анна Перова, Краснодар