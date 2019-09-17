Назначен директор департамента проектного управления ХМАО

Директором департамента проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа — Югры назначен Данила Голубев. Соответствующее постановление подписала губернатор Наталья Комарова, сообщили в департаменте общественных и внешних связей.

Сегодня, 17 сентября, господин Голубев приступил к своим обязанностям. До назначения — с июня 2018 года он исполнял обязанности директора ведомства. С 2015 года департамент возглавлял Юрий Южаков, с конца мая 2018 года он курирует сферы спорта и культуры региона.

У Данила Голубева экономическое образование. Он работал инспектором в счетной палате Тюменской области, начальником финансового отдела ООО «Тюменский нефтяной научный центр» (группа компаний «Роснефти») и начальником аналитического отдела филиала «Западно-Сибирский» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».