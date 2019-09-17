Режим ЧС объявлен в Ангарске из-за взрыва бытового газа

Власти Ангарска в Иркутской области ввели режим чрезвычайной из-за взрыва бытового газа в доме №17 на улице Восьмой микрорайон, сообщает пресс-служба городской администрации. Специализированная организация провела предварительное техобследование и рекомендовала ограничить доступ граждан в жилые помещения.

Взрыв бытового газа в квартире на втором этаже пятиэтажного дома произошел в ночь на 15 сентября. Всего в подъезде проживает около 45 человек. Из них пострадали 12 жителей, в том числе шесть детей. Владелец квартиры, где случился взрыв, скончался сегодня днем. «Состояние детей, которые были доставлены в детскую горбольницу, ближе к удовлетворительному, опасений за их жизни и здоровье нет. Двое из них на данный момент выписаны»,— говорится в сообщении администрации Ангарска.

По словам первого заместителя мэра Михаила Головкова, доступ в подъезд планируется ограничить во избежание случаев мародерства. Помимо этого, планируется создать специальную комиссию, которая займется подсчетом ущерба граждан. Власти отмечают, что пострадавшие от взрыва могут рассчитывать на получение материальной помощи как граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Юлия Сасевич