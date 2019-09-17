Удмуртия сэкономила 1,74 млрд рублей за счет централизации закупок в январе-августе 2019 года

За первые восемь месяцев 2019 года Удмуртия сэкономила 1,74 млрд руб. за счет централизации закупок. Об этом сообщает пресс-служба минфина региона.

За указанный период центр закупок объявил более 10,7 тыс. процедур на 21,44 млрд руб. в рамках Федерального закона № 44-ФЗ (закупки для государственных и муниципальных нужд). Победителей определили по 8,7 тыс. закупкам на 19,33 млрд руб. Экономия по таким процедурам составила 1,27 млрд руб., из них 341,9 млн руб. — по закупкам заказчиков муниципальных образований.

Также центр закупок объявил 3,4 тыс. процедур на 8,26 млрд руб. в рамках Федерального закона № 223-ФЗ (закупки отдельными видами юрлиц). Победителей определили по 3,22 тыс. закупкам на 6,27 млрд руб. Экономия по таким процедурам составила 433,43 млн руб., из них 390,27 млн руб. — по конкурентным закупкам, 43,16 млн руб. — по закупкам у единственного поставщика.