«Для Кремля сейчас беспроигрышный вариант»

В администрации президента Украины заявили, что рассчитывают на скорое урегулирование конфликта в Донбассе. Обнадеживают недавние телефонные переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, отметил в интервью BBC глава офиса украинского президента Андрей Богдан. При этом накануне в Кремле заявили, что до сих пор неизвестна дата будущей встречи в «нормандском формате». Обозреватель “Ъ” Максим Юсин задумался, что мешает проведению анонсированного саммита и чем его отсрочка может грозить России и Украине.

Еще совсем недавно — после успешного обмена заключенными между Москвой и Киевом — казалось, что мирный процесс получил мощный импульс, и что следующим шагом должно стать проведение саммита в «нормандском формате» с участием президентов России, Украины и Франции, а также канцлера Германии. Причем ждали этого саммита уже в ближайшем будущем – и в Киеве, и в Париже заявляли, что встреча в верхах может пройти во французской столице уже в сентябре.

Сегодня ситуация далеко не столь обнадеживающая.

До конца сентября осталось меньше двух недель, за это время многие мировые лидеры должны еще слетать в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. И маловероятно, что за оставшиеся дни политики и дипломаты четырех стран сумеют снять все спорные вопросы, мешающие проведению саммита.

Главным препятствием остается разный взгляд Москвы и Киева на минские соглашения и график их выполнения. Кремль предельно четко дал понять: проводить встречу имеет смысл только в том случае, если стороны предварительно придут к согласию относительно основных договоренностей, которые могут быть достигнуты на саммите.

Рамки этих договоренностей Москва тоже очертила — выполнение Украиной политических пунктов минских соглашений, а именно: амнистия всех участников боевых действий, закон об особом статусе Донбасса, внесение соответствующих изменений в украинскую конституцию. Кроме того, выполнение так называемой «формулы Штайнмайера», названной в честь бывшего министра иностранных дел, а сейчас – президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера: вначале выборы на не подконтрольных Киеву территориях, признание новых властей международным сообществом, а уже потом – передача Украине контроля над границей с Российской Федерацией.

До последнего момента казалось, что Киев с этой позицией Москвы согласен, о чем свидетельствовали заявления и самого президента Зеленского, и членов его команды, в том числе нового главы МИД Вадима Пристайко.

Но внезапно все изменилось. И уже в воскресенье, выступая в Киеве на совместной пресс-конференции со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, тот же Пристайко говорил вещи, в корне противоречившие его собственным высказываниям за двое суток до этого. Он отверг и идею особого статуса для Донбасса, и проведение выборов в регионе до вывода оттуда «оккупационных войск», и в целом «формулу Штайнмайера».

Волкер, стоявший рядом с украинским министром, был, видимо, удовлетворен подобной сменой его позиции, разворотом на 180 градусов. Вот только нет уверенности, что такую эволюцию оценят другие западные партнеры Киева – Франция и Германия, которые, в отличие от США, участвуют в «нормандском формате» и готовятся к проведению саммита. Ведь с учетом новых акцентов в украинской позиции, такой саммит едва ли будет иметь смысл в обозримом будущем – зачем его проводить и терять время, если и так ясно, что позиции Киева и Москвы несовместимы?

Впрочем, надежда на благоприятный исход еще есть. Ведь верховный арбитр — президент Зеленский — своего последнего слова еще не сказал.

И кто знает, какую позицию сформулирует он после телефонного разговора с Эмманюэлем Макроном или с Ангелой Меркель, когда выслушает их аргументы.

Что же касается Москвы, то ей спешить некуда — можно взять паузу и спокойно ждать, о чем договорятся украинцы и европейцы. В конце концов, на скорейшем проведении саммита настаивал не Путин.

Состоится этот саммит – хорошо, появится шанс на разблокирование ситуации в Донбассе, а в перспективе — на нормализацию отношений с Европой и снятие основной части санкций ЕС. Не состоится – тоже не беда. Кремль получит повод сказать западным партнерам: посмотрите на Украину, ради которой вы поссорились с нами, она непредсказуемая, ее лидеры не отвечают за свои слова, власть боится радикалов и Курта Волкера, разве можно с ней о чем-то договариваться и делать на нее серьезную ставку?

В общем, для Кремля сейчас в каком-то смысле беспроигрышный вариант.