Не оставили сносом

Вчера на публичных слушаниях горожане обсудили планируемую властями реконструкцию дорожной внутриквартальной сети в центре Перми. Для реализации проекта придется массово изымать частные земли и сносить торговые павильоны и киоски. Жители одного из домов опасаются, что после сноса пристроя все здание начнет разрушаться. Другие потребовали сохранить детскую площадку и торговые комплексы, попадающие на территорию дорожного строительства. Представители администрации постарались ответить на каждое замечание участников.

Вчера на публичных слушаниях горожане обсудили планируемую властями реконструкцию дорожной внутриквартальной сети в центре Перми. Для реализации проекта придется массово изымать частные земли и сносить торговые павильоны и киоски. Жители одного из домов опасаются, что после сноса пристроя все здание начнет разрушаться. Другие потребовали сохранить детскую площадку и торговые комплексы, попадающие на территорию дорожного строительства. Представители администрации постарались ответить на каждое замечание участников.

Вчера в пермском общественном центре по ул. Монастырской, 96, состоялись публичные слушания, участники которых обсудили проекты планировки территории и межевания в Ленинском районе города. В это же время слушания по аналогичной теме состоялись в Свердловском и Дзержинском районах.

Власти Перми сформулировали 12 изменений в генплан, предполагающих массовое изъятие частной земли в центре города. По планам властей, частные территории послужат для создания внутриквартальных проездов. Изменения затронут несколько улиц, в том числе ключевых — Ленина, Комсомольский проспект, Островского. Для этого администрация должна утвердить проекты планировки, которые устанавливают «красные линии», отделяющие застройку от территории общего пользования.

Так, например, предлагается обустроить квартальную улицу вдоль драмтеатра от Ленина до Петропавловской там, где сейчас есть проезд. Это обеспечит доступность «Театра-Театра» для специального и обслуживающего транспорта и дополнительные пути движения для пешеходов и велосипедистов.

Предусмотрено также устройство бокового проезда на улице Ленина на участке от улицы Решетникова до Крисанова. Саму улицу Крисанова тоже реконструируют — на участке от Ленина до Петропавловской построят дополнительные полосы перед перекрестками, стоянки, газоны и тротуары. Благоустройство Компроса предусматривает ряд дорожных мероприятий. В результате всех изменений под снос в центре Перми попадает не один десяток ларьков.

Участники публичных слушаний не дали представителям администрации закончить доклад. Жители возмущались, что 21 августа власти уже проводили слушания по этой теме, однако протокол мероприятия и принятое по нему решение так и не обнародованы. Представители администрации отвечали, что повторные слушания пришлось провести заново из-за технических ошибок, однако собравшихся этот ответ не удовлетворил, и они продолжали говорить на повышенных тонах, некоторые возмущались планируемыми изменениями и грозились не дать строить дороги.

Тогда к участникам слушаний вышла руководитель департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова и сообщила, что по результатам двух проведенных слушаний составят протокол, в котором учтут предложения, поступившие во время августовского и сентябрьского слушаний. Ознакомиться с ним все желающие смогут в конце сентября на сайте администрации или в официальном бюллетене городских властей.

Житель дома на Комсомольском проспекте, 7, Алексей Андерсен заявил, что категорически против изменения межевания и сноса пристроя к зданию (это необходимо, чтобы реконструировать ул. Советскую). Он опасается, что после сноса пристроя дом начнет разрушаться:

«За этим последуют конструктивные изменения и, возможно, дом „поедет“. Он и так с трещиной. Для чего сносить пристрой? У вас на сайте было очень красиво написано, что это нужно для спрямления дороги, улучшения видимости, повышения безопасности движения. Где статистика, насколько это снизит ДТП?»

Мария Норова ответила, что, исходя из техпаспорта дома, пристрой, выходящий на улицу Советскую, не содержит никаких подпорных стенок. На этапе разработки проектно-сметной документации будет назначена экспертиза, которая покажет, можно ли его сносить. У дома на Компросе, 7, есть еще один пристрой со стороны Комсомольского проспекта, однако этот объект изначально существовал и его никто сносить не собирается.

Жители зданий по ул. Ленина, 72а и 72б (так называемый комплекс «Стометровка»), выразили свое несогласие с готовящимся устройством квартальной улицы вдоль здания по ул. Ленина, 72б. Они заявляли, что на стоянке, которую планируется организовать поблизости, будут парковать автомобили посетители близлежащего кафе «Чайхана». «Возле „Чайханы“ и так до пяти часов утра пьяные бегают»,— негодовала пермячка, живущая на ул. Ленина, 72а. По ее словам, участок, на котором планируется организовать квартальную улицу, находится в собственности жителей дома. На нем располагается детская площадка, которую посещают дети ближних домов. По мнению жительницы дома, в случае изъятия участка власти должны предложить населению другие места переноса детской площадки. Она призвала чиновников, чтобы вместо квартальной улицы сделали сквер. Кроме того, выступающая заявила, что недовольные жители обратятся в прокуратуру, Роспотребнадзор, к уполномоченным по правам человека и ребенка и к губернатору. Участники слушаний зааплодировали.

Как пояснила “Ъ-Прикамье” после слушаний Мария Норова, детская площадка большей частью находится на территории библиотеки им. Горького, и власти при устройстве проезда постараются максимально сохранить детскую площадку. «Я думаю, что перенести пару качелей-каруселей на другую территорию, где есть свободное место, будет несложно»,— считает начальник департамента градостроительства и архитектуры.

Присутствовала на слушаниях и представитель предпринимателя Аллы Кириленко, владеющей торговыми комплексами на ул. Крисанова, 12б, павильонами возле строительного колледжа на Комсомольском проспекте, 59а, и остановочным комплексом на ул. Ленина, 84а. Эти объекты тоже планируется снести. Выступающая заявила, что при разработке проекта планировки властям следует учитывать наличие на этих территориях объектов недвижимости, принадлежащих госпоже Кириленко на праве собственности.

Кроме того, администрации нужно предусмотреть возможность сохранения этих павильонов.

«Если на этих участках организуют улично-дорожную сеть, то я не знаю, какой есть вариант сохранения торговых объектов. Иначе мы опять в профиль дороги не попадаем и не сможем организовать четырехполосное движение и тротуар, предусмотренные генпланом»,— отметила Мария Норова в беседе с “Ъ-Прикамье”.

Евгения Ахмедова