Седьмой блок Нововоронежской АЭС готов к сдаче в эксплуатацию в ноябре

16 сентября на Нововоронежской атомной электростанции (НВ АЭС) завершились сдаточные испытания энергоблока №7. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в управлении информации и общественных связей НВ АЭС, энергоблок поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200 без замечаний нес нагрузку на 100% мощности в течение всего периода тестирования. «Мы завершили испытания строго по графику. Результаты комплексного опробования говорят о надежной работе оборудования и всех систем. К настоящему времени энергоблок готов к сдаче в эксплуатацию и несению стабильной нагрузки в соответствии с проектом»,– добавил директор станции Владимир Поваров.

Теперь седьмой блок вместе с объектами пускового комплекса будет представлен приемочной комиссии и Ростехнадзору, а затем окончательное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдаст госкорпорация «Росатом». Напомним, 1 мая энергоблок №7 впервые был включен в единую энергосистему страны. «За период с энергопуска мы выполняли испытания, связанные с подтверждением готовности оборудования энергоблока пройти все режимы, которые возникают в процессе эксплуатации в течение всего срока службы. Для нашего блока – это 60 лет. Ключевой срок получения разрешения на эксплуатацию – начало ноября»,– рассказал заместитель главного инженера НВ АЭС по эксплуатации четвертой очереди Игорь Гусев.

Ввод уже второго энергоблока поколения «3+» (аналогичный блок №6 был введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года) должен повысить суммарную мощность Нововоронежской АЭС в полтора раза.

О том, сколько всего блоков может быть возведено на площадке НВ АЭС, в материале ''Ъ-Черноземье'' «Нововоронежская АЭС рассчитывает удвоиться».

Андрей Цветков